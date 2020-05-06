إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة
الأربعاء 06/مايو/2020 - 12:30 ص
البحيرة معوض هويدىطباعة
أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بطريق «دمنهور - حوش عيسى»، أمام كوبري الباشا بمحافظة البحيرة.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفي دمنهور التعليمي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وهم كل من: «حمال السيد الغندور، 31 سنة، نجوي محمد إبراهيم، 25 سنة، نورهان هشام فوزي، 3 سنوات، يوسف هشام فوزي، 8 سنوات، سعد محمد إبراهيم، 19 سنة، أحمد رجب علي، 18 سنة»، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.
تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفي دمنهور التعليمي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وهم كل من: «حمال السيد الغندور، 31 سنة، نجوي محمد إبراهيم، 25 سنة، نورهان هشام فوزي، 3 سنوات، يوسف هشام فوزي، 8 سنوات، سعد محمد إبراهيم، 19 سنة، أحمد رجب علي، 18 سنة»، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.
وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.