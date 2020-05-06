إصابة 6 أشخاص فى حادث تصادم بالبحيرة

أصيب 6 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بأنحاء الجسم، اليوم الثلاثاء، نتيجة وقوع حادث تصادم بين تروسيكل وموتوسيكل بطريق «دمنهور - حوش عيسى»، أمام كوبري الباشا بمحافظة البحيرة.تلقت الأجهزة الأمنية إخطارًا من مستشفي دمنهور التعليمي يفيد بوصول مصابين بحادث تصادم، وعلي الفور انتقل ضباط المباحث وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص وهم كل من: «حمال السيد الغندور، 31 سنة، نجوي محمد إبراهيم، 25 سنة، نورهان هشام فوزي، 3 سنوات، يوسف هشام فوزي، 8 سنوات، سعد محمد إبراهيم، 19 سنة، أحمد رجب علي، 18 سنة»، وجاري تقديم الإسعافات اللازمة لهم.وتحرر المحضر اللازم تمهيدًا للعرض علي النيابة العامة لمباشرة التحقيق.