بريطانيا والولايات المتحدة تحذران من قرصنة إلكترونية بشأن كورونا

قالت بريطانيا والولايات المتحدة في تحذير مشترك، إن متسللين إلكترونيين مدعومين من حكومات يهاجمون مؤسسات الرعاية الصحية والبحثية لسرقة معلومات قيمة عن جهود احتواء تفشي فيروس كورونا.وحسبما أفادت صحيفة «واشنطن بوست»، قال المركز الوطني للأمن الإلكتروني في بريطانيا ووكالة الأمن الإلكتروني وأمن البنية التحتية بالولايات المتحدة، في بيان، إن المتسللين استهدفوا شركات أدوية ومنظمات بحثية وحكومات محلية، ولم يذكر المركز والوكالة الدول المسؤولة عن هذه الهجمات.وأفاد المركز البريطاني والوكالة الأمريكية بأن مجموعات التسلل الإلكتروني الحكومية «تستهدف بشكل متكرر المنظمات من أجل جمع معلومات شخصية ضخمة وأخرى تتعلق بالملكية الفكرية ومعلومات مخابراتية وفقًا لأولوياتها الوطنية».وأضافا «فعلى سبيل المثال ربما تسعى الأطراف (المستللة) للحصول على معلومات استخباراتية عن سياسة الرعاية الصحية الوطنية والدولية أو حيازة بيانات حساسة بخصوص الأبحاث المتعلقة "بكوفيد-19"».جدير بالذكر انه في الأسابيع القليلة الماضية قام متسللين مرتبطين بفيتنام استهدفوا الحكومة الصينية فيما يتعلق بتعاملها مع تفشي فيروس كورونا وأن مجموعات متعددة، بعضها على صلة بإيران، حاولت اختراق منظمة الصحة العالمية.