السنباطى رئيسًا للمجلس القومى للأمومة والطفولة

أصدرت الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة قرارًا بتولي الدكتورة سحر السنباطي رئيسًا للمجلس القومي للأمومة والطفولة خلفًا للدكتورة عزة العشماوي.والدكتورة سحر السنباطي كانت تتولي منصب رئيس قطاع تنظيم الأسرة بوزارة الصحة.يشار إلى أن الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة والسكان، نعت ببالغ الحزن والأسى الدكتورة عزة العشماوي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والتي وافتها المنية، بعد صراع مرير مع مرض السرطان.