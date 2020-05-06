التحالف العربى: الحوثيون أطلقوا صاروخين باليستيين فى اليمن

أعلن المتحدث الرسمي باسم قوات التحالف في اليمن العقيد الركن تركي المالكي، أن الحوثيين (جماعة أنصار الله) أطلقوا، صباح الثلاثاء، صاروخين باليستيين من محافظة صنعاء، حسبما أفادت وكالة أنباء "واس" السعودية.وأفاد المالكي أن الصاروخ الأول سقط بعد مسافة 121 كلم في محافظة عمران، وسقط الصاروخ الثاني بعد مسافة 148 كلم في محافظة صعدة.وأكد المالكي "استمرار الحوثيين بانتهاك القانون الدولي الإنساني بإطلاق الصواريخ الباليستية وسقوطها عشوائيا على المدنيين وكذلك التجمعات السكانية، والتي تهدد حياة المئات من المدنيين".وبين أن "هذه الأعمال العدائية والإطلاقات باستخدام الصواريخ الباليستية تمثل استمرارًا لاختراقات الحوثيين لمبادرة وقف إطلاق النار وخفض التصعيد والتي أعلن التحالف عنها وبدأت في 9 أبريل، حيث بلغ مجموع الانتهاكات أكثر من 2400 اختراق، باستخدام كافة أنواع الأسلحة الخفيفة والثقيلة وكذلك الصواريخ الباليستية".وأكد أن "قيادة القوات المشتركة للتحالف مستمرة في اتخاذ الإجراءات الصارمة والرادعة لتحييد وتدمير هذه القدرات الباليستية لحماية المدنيين بالداخل اليمني، وحماية الأمن الإقليمي والدولي".