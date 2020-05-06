فيها حاجة حلوة.. شاب يوزع المساعدات على الفقراء بالإسكندرية

عندما يكون القلب مليئًا بالخير وحب الآخرين والشعور بهم ستجده يسعى للمساعدة والوقوف بجانب الفقراء، وهو ما تحقق في الشاب الثلاثيني الذي قرر التبرع بجزء كبير من وقته وماله لعمل الخير، وكانت الأيام تمضي ويتضاعف حماسه ورغبته في الوصول إلى كل فقير وعمل الخير.اعتاد وائل إسماعيل، القاطن في محافظة الإسكندرية منذ نعومة أظافره على مساعدة المحتاجين من الفقراء وعندما بدأ يزداد عمره اجتمع مع بعض الأصدقاء لتقديم الخدمات والمساعدات للمحتاجين وخاصة في شهر رمضان عن طريق توزيع بعض الطعام وشنط رمضان إلي كل محتاج أو فقير بالتعاون مع بعض الزملاء.سعى وائل إسماعيل، البالغ من العمر ثلاثون عامًا أن يقوم بتوفير ماله ووقته لأعمال الخير منذ أكثر من سبع سنوات يبدأ العمل الخير بالبحث عن المناطق والأهالي لأكثر فقرًا ويقوم بالتواصل مع أحد لأهالي هذه المناطق حتي يكون دليلًا له في عمله الخيري.يقوم إسماعيل، بتسجيل الأسر التي تحتاج إلي المساعدة في الورقة الخاصة به ومن ثم يقترح علي بعض الجمعيات الخيرية وبعض الأصدقاء توفير المال حتي يقوم بمساعدة هذه الأسر والمناطق الفقيرة وتوفير بعض الطعام وشنط رمضان وعلاج لهم ويقوم بالذهاب إليهم ويقدم لهم المساعدات.ويأكد أنه يقوم بتوزيع المساعدات في القرى الفقيرة بالصعيد والبحيرة وتوفير شنط رمضانية وعلاج للمرضى الموجودين في هذه القرى، ويشير إلي أنه على حسب التبرعات بيكون عدد المساعدات ويتمنى أن يزيد التبرعات حتي يقدر أن يقوم بتوصل الخير لكل محتاج.