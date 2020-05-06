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الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

البيت الأبيض ينتقد دراسة تتوقع تسجيل آلاف الوفيات بفيروس كورونا

الأربعاء 06/مايو/2020 - 06:58 ص
جريدة الدستور
وكالات
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انتقد البيت الأبيض، تداول وسائل إعلام لدراسة أعدتها جامعة جونز هوبكنز تتوقع تسجيل آلاف الوفيات يوميًا بفيروس كورونا المستجد دخل الولايات المتحدة.

وقالت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كيلي ماكينني، إن دراسة جامعة جونز هوبكنز التي تنشرها وسائل الإعلام باعتبارها واقعية تستند إلى افتراضات خاطئة ولا تمثل بأي حال من الأحوال أي توقعات حكومية اتحادية، وكما ذكرت جامعة جونز هوبكنز، لا ينبغي أن تؤخذ هذه الدراسة على أنها توقعات.

ودعت ماكينني وسائل الإعلام لأن تكون أكثر مسؤولية في تقاريرها، وأن تقدم المعلومات كاملة للجمهور الأمريكي.

من جهتها، شددت جامعة جونز هوبكنز على ضرورة عدم إساءة استخدام بياناتها، مؤكدة أن المعلومات الواردة في الدراسة لا ينبغي أن تستخدم كتوقعات.

وأشارت الدراسة إلى أنه بحلول نهاية مايو، سيتم تسجيل 200 ألف إصابة جديدة و3 آلاف حالة وفاة بفيروس كورونا يوميًا، ما يعتبر قفزة كبيرة مقارنة مع عدد الضحايا المسجل حاليًا.

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