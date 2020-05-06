الاستخبارات العسكرية العراقية تفكك خلية إرهابية فى الرمادى

أعلنت الاستخبارات العسكرية العراقية عن تمكنها من تفكيك خلية إرهابية وإلقاء القبض على جميع عناصرها في الرمادي.وذكرت الاستخبارات - في بيان أوردته الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، أنها تمكنت من اختراق وتفكيك خلية إرهابية تعمل في منطقتي القرية العصرية وزنكورة بالرمادي في الأنبار، وألقت القبض على جميع عناصرها التي كانت تخطط للقيام بأعمال إرهابية"، مبينا أنهم من المطلوبين للقضاء بموجب مذكرة قبض وفق أحكام المادة ٤ إرهاب.وفي سياق متصل، أعلنت القوات الأمنية إلقاء مفارز فرقة المشاة السادسة عشرة القبض على أحد عناصر تنظيم داعش الإرهابي، مختبئًا داخل نفق بمنزله في قرية مصرج بالموصل"، خلال واجبات التفتيش الميدانية لملاحقة بقايا عصابات داعش الإرهابية.