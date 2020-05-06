رئيس الاتحاد الأفريقى يشيد بإدارة «الأفريقى للتنمية» لأزمة كورونا

أشاد سيريل رامافوسا، رئيس دولة جنوب أفريقيا والاتحاد الأفريقي، وإلين جونسون سيرليف رئيسة ليبيريا السابقة والحاصلة على جائزة نوبل، بقيادة رئيس البنك الأفريقي للتنمية أكينومي أديسينا الثاقبة والمبادرات الجريئة التي أطلقها لإسراع نمو القارة ودعمها خلال أزمة فيروس كورونا المستجد "كوڤيد-19".وذكر بيان عبر موقع "الأفريقي للتنمية" أن الرئيس رامافوسا عبر، في خطاب وجهه إلى أكينومي أديسينا رئيس البنك، عن تقديره لالتزام البنك بتقديم 26 مليون دولار لمراكز للسيطرة على المرض ومنعه في أفريقيا، وكذلك لدعمه تأمين الإمدادات الطبية الحرجة في أفريقيا، والأدوات المالية التي قدمها البنك لمساعدة الدول الأعضاء خلال الجائحة.وأطلق البنك الأفريقي للتنمية مؤخرا سندا اجتماعيا بقيمة 3 مليارات دولار باسم "مكافحة كوڤيد-19"، والذي استقطب عطاءات تجاوزت 4،6 مليار دولار.كما أعلن البنك عن تقديم تسهيلات ائتمانية بقيمة 10 مليارات دولار لدعم أفريقيا ولمواجهة الجائحة. ومن خلال تلك المبادرات، وازن البنك بين التمويلات لدعم الحكومات الأفريقية والقطاع الخاص، للحد من التأثيرات الاقتصادية والاجتماعية للوباء.