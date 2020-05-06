«التخطيط» تواصل حملتها لدعم موظفى القطاع الخاص (فيديو)

واصلت وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، حملتها مصر هتعدى، التى أطلقتها بالتعاون مع مؤسسة تروس، بهدف تشجيع القطاع الخاص على الإبقاء على العمالة وتوفير فرص عمل جديدة فى ظل مواجهة أزمة كورونا، وذلك بمشاركة عدد كبير من أصحاب ورؤساء الشركات.وشارك فى المبادرة، المهندس عمرو سليمان المدير التنفيذى لدار المعمار، مؤكدًا التزام الشركة التام بسداد مرتبات موظفيها، بما فى ذلك المكافآت والحوافز الموسمية فى موعدها بزيادة 20% نظرًا للضغوط الاقتصادية التى خلفتها أزمة كورونا.وأضاف "سليمان"، عبر مقطع فيديو نشرته وزارة التخطيط عبر صفحتها الرسمية، أن أزمة كورونا فرصة وتحدى فى الوقت نفسه، والتى دفعت الشركة إلى مراعاة أقصى درجات الأمان، من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات الإحترازية لحماية العمال والموظفين بالمشاريع التنفيذية والمعمارية،والإتجاه لتعزيز عمل الموظفين من الخارج وهو ما ساهم فى تعزيز كفاءة الشركة إداريًا.