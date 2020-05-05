نحات على الخشب يواجه كورونا بتسويق فنه فى الشوارع وعبر الإنترنت

على مقربة من محطة مترو السادات بمنطقة وسط البلد، يقف ليعرض فنه وموهبته في النحت على الخشب، مؤمنًا بعمله ولا يخشى الإصابة بفيروس كورونا، إنه الشاب عادل ماهر، نحات على الخشب.30 سنة هي عمر الشاب «عادل»، والتي قضى منها 20 عامًا في مراحله الدراسية حتى تخرج من كلية التجارة، تميز الشاب الثلاثيني منذ للصغر بموهبته في النحت، والتي كان يعمل على تنميتها من خلال مشاهدة فيديوهات على «اليوتيوب» في تعليم النحت على الخشب.«النحت» مهنة من أيام الفراعنة كانوا ينحتون على الحجر والخشب والنحاس، وفي البداية كان النحت على الخشب موهبة، ولكن بعد التخرج من الجامعة أخذتها مصدر رزق»، هكذا كشف عادل لـ«الدستور» عن سر حبه للنحت وطرق تعلمه له.لم يكن حظر التجوال يشكل أزمة في عمل الشاب عادل، قائلًا: «الحظر حاجة صحية علشان نحمي نفسنا من كورونا، وساعدني أني أركز أكثر وأبدع في نحت صور المشاهير على الخشب».لم يستسلم الشاب الثلاثيني لأزمة كورونا والتي أوقفت عمله في بيع اللوحات، حيث أصبح يسوق لمنحوتاته الخشبية على مواقع التواصل الاجتماعي ليشاهدها المتابعين، بالإضافة إلى استمراره في النزول للشارع باحثًا عن رزقه.