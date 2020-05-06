«الإحصاء»: إطلاق أول استراتيجية لرقمنة الإحصاءات نهاية 2020

كشف الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن أن فريق عمل من خبراء الجهاز بصدد إعداد أول استراتيجية وطنية لتطوير الإحصاءات تضمن التكامل والاتساق مع المشروع القومي لرقمنة الدولة، بما يتيح الاعتماد على السجلات الإدارية لجمع البيانات سواء بالنسبة للإحصاءات الجارية أو المشروعات الإحصائية الضخمة مثل التعدادات، والتي انطلق العمل بها منتصف العام الماضي ومن المقرر الانتهاء منها بنهاية العام الحالي 2020.وأشار جهاز الإحصاء، وفقًا لتقرير صادر عنه، أن هناك لجان عمل من الوزارات للمشاركة في تصميم الاستراتيجية من خلال قيام كل وزارة بتحديد السجلات الإدارية التي يمكن استخدامها كمصادر إحصائية وحصر البيانات التي تنتجها الوزارة وتحديد المنهجية والإجراءات المستخدمة في جمع البيانات، وتحديد الثغرات في البيانات وأولويات معالجتها بما يتماشى مع سياسات الوزارة والأهداف الوطنية والدولية.