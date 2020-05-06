مدير الكلية البحرية الأسبق: الغواصة «S 34» قيمة قتالية كبيرة

قال اللواء بحري محفوظ محمد طه مرزوق، مدير الكلية البحرية الأسبق، إن الغواصة «S 34» لها قيمة قتالية كبيرة جدًا وتزيد من قدرات البحرية المصرية، مؤكدًا أنه منذ تولي الرئيس السيسي المسئولية في عام 2014 عمل على زيادة قدرة القوات البحرية.وأضاف "مرزوق"، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج "على مسئوليتي"، عبر فضائية "صدى البلد"، تقديم الإعلامي أحمد موسى، أن الغواصة «S 34» وصلت لقاعدة الإسكندرية وانضمت إلى أسطول القوات البحرية المصرية بسبب الصراع على الطاقة فى البحر المتوسط والرئيس توقع هذا.وتابع: "الولايات المتحدة الأمريكية أعلنت أنه لا أهمية لها في البحر المتوسط وركزوا قوتهم فى المحيطين الهندي والهادي"، مؤكدا أن هذا أدى إلى أن تركيا خلقت صراعا في إقليم المتوسط.وأوضح أنه لن تستطيع تركيا أن تقترب من الحدود البحرية المصرية لأن هناك قوى بحرية قادرة على الردع، مؤكدًا أن البحرية المصرية متفوقة على دول الجوار، لافتًا إلى أن هذه الغواصة من أقوى الغواصات الهجومية على مستوى العالمن، حيث إنها تستطيع أن تصيب أهدافا على مسافة 30 كيلو مترا.