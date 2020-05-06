«الإحصاء»: هبوط فى معدل وفيات المصريين خلال 2019

كسرت مصر لأول مرة حاجز الـ 6% فى معدلات الوفاة بين مواطنيها بالدخل خلال السنوات الثلاثة الماضية، لتهبط إلى 5.8 حالة وفاة فى الألف خلال عام 2019 مقابل المعدل نفسه عام 2018، و5.7 لكل ألف نسمة عام 2017، بينما كان المعدل قد بلغ 6.1 حالة وفاة لكل ألف نسمة خلال عام 2016.وفى السياق ذاته، كشفت أحدث تقارير الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء، أن محافظتى القاهرة وجنوب سيناء سجلتا أعلى معدل وفيات على مستوى الجمهورية بمعدل 9.3 و8.3 فى الألف لكلًا منهما بالترتيب، ثم محافظة الإسكندرية بمعدل 8 فى الألف، والإسماعيلية 6.3، ودمياط بمعدل 6.1، والدقهلية بمعدل 5.9 فى الألف.بينما جاءت أقل معدلات وفاة بمحافظات الفيوم 3.9 لكل ألف نسمة، والودى الجديد بمعدل 4.3 فى الألف، والمنيا بمعدل 4.5، البحيرة 4.8، والمنوفية والقليوبية 5.9 فى الألف.