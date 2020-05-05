«الشباب المصري» يناقش تداعيات كورونا في خيمة المجتمع المدني الرمضانية.. السبت

قال المهندس محمد ممدوح، رئيس مجلس الأمناء بمجلس الشباب المصري، إنه في ظل التحديات التي تواجه دول العالم المختلفة بسبب انتشار فيروس كورونا المستجد، والدور البارز الذي تلعبه منظمات المجتمع المدني بالشراكة مع الحكومات في مواجهة هذه الأزمة، أطلق المجلس خيمة المجتمع المدني الرمضانية بمشاركة لفيف من رموز الفكر والثقافة وقيادات المجتمع المدني المصري وأعضاء مجلس النواب، للنقاش حول كيف يمكن للمجتمع المدني مواجهة الآثار الناتجة عن فيروس كورونا وكيف يمكن للمجتمع التعافي والعودة من جديد في مرحلة ما بعد كورونا؟وأشار ممدوح، إلى أن الخيمة الرمضانية ستعقد يوم السبت القادم الموافق ٩ مايو ٢٠٢٠ في تمام العاشرة مساءً بتقنية الـ videoconference تطبيقًا لقواعد التباعد الاجتماعي.