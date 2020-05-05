جابر طايع ناعيًا الطبلاوي: له مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين

نعى الشيخ جابر طايع، رئيس القطاع الديني بوزارة الأوقاف، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم في مصر الشيخ محمد محمود الطبلاوي، الذي وافته المنية مساء اليوم عن عمر ناهز 86 عامًا.ووجه طايع، خالص العزاء إلى أسرة الشيخ الطبلاوي ومحبيه، داعيًا الله أن يغفر له ويرحمه، ويشفع فيه القرآن الكريم فيكون له نورًا.وقال طايع، إن الفقيد سيظل يحتل مكانة كبيرة في قلوب وعقول المسلمين، وسيظل صوته العذب يقصده المسلمون للتدبر في آيات الذكر الحكيم، ويبقى الشيخ الطبلاوي علامة بارزة في تاريخ الترتيل والتلاوة في التاريخ الحديث.