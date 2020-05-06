«تجار المحمول» تدرس فرض رسم تنمية 5% على الهواتف الذكية

قال المهندس محمدالمهدي، وكيل شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستدرس تأثير قرار فرض رسم تنمية 5% من قيمة أجهزة الهواتف الذكية ومستلزماتها الإكسسوارات، مشيرا إلى أن السوق خلال الربع الأول من 2020 شهد تراجعا 50% بسبب أزمة فيرس كورونا وما ترتتب عليه من قرارات حظر النشاط مؤقتا وتقليل عدد ساعات العمل اليومية، وبينها قرار غلق المحلات الخامسة مساء.وأكد المهدي في تصريحات لـ "الدستور"، أن أي قرارات جديدة تصدر يكون لها تاثير علي التجار ومبيعات السوق، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الدراسة بشكل متأني للوقوف علي الأثار المترتبة على هذه الضرائب، والتي ستقوم الشركات والوكلاء والموزعين بإضافتها على أسعار الأجهزة كونها ضرائب تسدد إلى وزارة المالية لصالح الخزانة العامة، كما يحدث مع ضريبة رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة.وأضاف، أن سوق الهواتف الذكية حقق نحو 46 مليار جنيه مبيعات العام الماضي، متوقعا تأثره هذا العام بسببب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك حالة ركود ضربت الأسواق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، نأمل أن تتحسن الأوضاع خلال يوليو المقبل.