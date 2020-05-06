رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 06 مايو 2020 الموافق 13 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

«تجار المحمول» تدرس فرض رسم تنمية 5% على الهواتف الذكية

الأربعاء 06/مايو/2020 - 02:23 ص
جريدة الدستور
طارق عتمان - دعاء أبو العزم
طباعة
قال المهندس محمدالمهدي، وكيل شعبة تجار المحمول بالغرف التجارية بالقاهرة، إن الشعبة ستدرس تأثير قرار فرض رسم تنمية 5% من قيمة أجهزة الهواتف الذكية ومستلزماتها الإكسسوارات، مشيرا إلى أن السوق خلال الربع الأول من 2020 شهد تراجعا 50% بسبب أزمة فيرس كورونا وما ترتتب عليه من قرارات حظر النشاط مؤقتا وتقليل عدد ساعات العمل اليومية، وبينها قرار غلق المحلات الخامسة مساء.

وأكد المهدي في تصريحات لـ "الدستور"، أن أي قرارات جديدة تصدر يكون لها تاثير علي التجار ومبيعات السوق، مشيرا إلى أنه سيتم وضع الدراسة بشكل متأني للوقوف علي الأثار المترتبة على هذه الضرائب، والتي ستقوم الشركات والوكلاء والموزعين بإضافتها على أسعار الأجهزة كونها ضرائب تسدد إلى وزارة المالية لصالح الخزانة العامة، كما يحدث مع ضريبة رسم التنمية على خطوط المحمول الجديدة.

وأضاف، أن سوق الهواتف الذكية حقق نحو 46 مليار جنيه مبيعات العام الماضي، متوقعا تأثره هذا العام بسببب انتشار فيروس كورونا، لافتا إلى أن هناك حالة ركود ضربت الأسواق خلال الأربعة أشهر الأولى من العام الجاري، نأمل أن تتحسن الأوضاع خلال يوليو المقبل.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

«الأرصاد»: ما زلنا في فصل الربيع وسنشهد تقلبات جوية

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

النيابة العامة تكشف تفاصيل وفاة «شادي حبشي» داخل محبسه

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة نصر محروس.. سر نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

فيها حاجة حلوة.. شاب يوزع المساعدات على الفقراء بالإسكندرية

نحات على الخشب يواجه كورونا بتسويق فنه فى الشوارع وعبر الإنترنت

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية

ناقد سينمائي: سلوى عثمان أيقونة «البرنس».. ومحمد رمضان «تائه»

محمود بدوي ناعيا يسري العزب: كان مصابا بحب الونس