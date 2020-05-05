ارتفاع أسعار النفط فى نهاية تعاملات اليوم

ارتفعت أسعار النفط فى نهاية تعاملات اليوم، الثلاثاء، لأكثر من 20% لأول مرة منذ شهر لتتخطى حاجز الـ30 دولارا للبرميل بالنسبة لخام "برنت"، بعد تعافي الطلب على الوقود في بعض الدول الأوروبية بسبب تخفيف إجراءات العزل العام المرتبطة بفيروس كورونا.وبنهاية التعاملات ارتفع سعر العقود الآجلة لخام برنت تسليم شهر يوليو بنسبة تصل إلى 20% ليصل إلى 31.65 دولار للبرميل.كما ارتفع سعر العقود الآجلة لخام نايمكس الأمريكي تسليم يونيو بنحو 22% ليسجل 24.56 دولار للبرميل.وكان الطلب العالمي على النفط تراجع أكثر من 30% خلال شهر أبريل الماضي، بسبب تفشى فيروس كورونا مما أدى إلى ركود تام فى حركة الاقتصاد وتوقف حركة الطيران والنقل.