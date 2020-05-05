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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

أحمد موسى يكشف تفاصيل حصول مصر على الغواصة الألمانية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 11:39 م
أحمد موسى
أحمد موسى
رباب الأهواني
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كشف الإعلامي أحمد موسى، عن تفاصيل حصول مصر على الغواصة "s43" ألمانية الصنع، مؤكدا أن هذه الصفقة الأهم في تاريخ القوات البحرية المصرية.

وقال موسى، في برنامجه «على مسئوليتي»، المذاع عبر شاشة «صدى البلد»، مساء اليوم الثلاثاء، إن "هذه الغواصة رقم 3 في القوات البحرية"، مضيفا أن الرئيس السيسي في عام 2014 كان عنده مهمة استقرار البلد، متابعًا: "أول شيء كان تسليح الجيش".

وأضاف: "الغواصة دي واحدة من أهم الغواصات في العالم، والرئيس نسق مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل في شراء هذه الغواصة، وكان الأمر سري وبعيد عن الإعلام".

ووصلت إلى ميناء الإسكندرية الغواصة "s43" ألمانية الصنع، لتنضم إلى القوات البحرية المصرية سلاحا جديدا للردع.

وتتميز الغواصات من هذا الطراز بمدى إبحار يصل إلى 20 ألف كم، وسرعة إبحار عالية ولها القدرة على إطلاق الطوربيدات والصواريخ عمق سطح، وتم تزويدها بأحدث المنظومات القتالية والأنظمة الملاحية وأنظمة الاتصالات والحرب الإلكترونية، بما يمكنها من تأمين المياه الإقليمية والاقتصادية المصرية وتعزيز الأمن القومي المصري.

وقامت الغواصة الجديدة بإجراء عدد من التدريبات البحرية المشتركة مع القوات البحرية لعدد من الدول الصديقة أثناء رحلة العودة إلى أرض الوطن.

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