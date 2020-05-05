إسكندرانية تتغلب على مقلب بدرية وانتصار في «البروفة»

في حلقة اليوم من برنامج "البروفة"، قامت الفنانة بدرية طلبة بكسر جائزة تخص انتصار، وألصقت التهمة بالضحية مانوليا، لتبدأ انتصار بلومها.وبدلا من إنكار مانوليا، الفتاة الإسكندرانية، التهمة، أعلنت أنها ستتحمل دفع قيمة الجائزة البالغة 85 ألف جنيه.وظلت انتصار تصرخ وتلوح بيديها، في حين أصرت الفتاة الإسكندرانية على أنها ستدفع ووافقت على توقيع الكمبيالات، وقالت: "أنا بنت بحري وطالما وقعت مني هجيب بدالها".