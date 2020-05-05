النمسا تدعو دول العالم إلى الحفاظ على حقوق الإنسان فى ظل أزمة كورونا

طالبت وزارة الخارجية النمساوية، اليوم الثلاثاء، جميع حكومات دول العالم بالتعامل مع أزمة وباء كورونا من خلال حماية كرامة وحقوق الإنسان للجميع دون تمييز من أي نوع.وقال بيان لوزارة الخارجية، اليوم الثلاثاء، إن النمسا بصفتها عضوًا فى المجلس الدولي لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، فإننا ندعم تمامًا دعوة الاتحاد الأوروبي لجميع الحكومات في جميع أنحاء العالم للقيام بحماية حقوق الإنسان في ظل هذه الجائحة.وكانت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، والتي تضم 57 دولة وتتخذ من فيينا مقرا لها، قد حذرت من أن أزمة كورونا تسببت فى زيادة جرائم الاتجار بالبشر وفي سوء أحوال اللاجئين فى معسكرات الإيواء في أوروبا، بسبب عدم توافر الظروف المعيشية الأمنة لهم، إضافة إلى ضغوط الأزمة الاقتصادية على قطاع كبير من سكان العالم.