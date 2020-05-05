حميات إمبابة: إصابات اليوم لا تعني وصول مصر إلى ذروة انتشار كورونا

قال الدكتور محمود خليل، مدير حميات إمبابة، إن عدد المصابين بكورونا اليوم لا يعنى أن مصر وصلت لذروة فيروس كورونا، موضحًا المرض ليس بالعدد.وأضاف مدير حميات إمبابة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامى تامر أمين، أن معظم الدول تعلن عن توصلها لعلاج لكورونا، مؤكدًا أن كل هذه الإعلانات لم تطبق على أرض الواقع.وأشار مدير حميات إمبابة إلى أن هناك مراحل لتعامل الدواء مع الفيروس وهي "تكسير الوظائف الداخلية للفيروس أو منع دخوله لـ الخلايا، أو منع نشاطه".وأوضح مدير حميات إمبابة أن فيروس كورونا لديه اختلاف فى الجينات، ويختلف نشاطه من دولة لـ دولة، والفيروس عالى التحور وجميع الأدوية تأتى فى إطار التجارب حتى الآن.ولفت مدير حميات إمبابة إلى أن كل ما يعلن من الدول الكبيرة لن يتم تأكيده، وأكد أن عدم الاختلاط هو الحل فى هذه المرحلة، مطالبا المواطنين بالتباعد المجتمعى وارتداء الكمامة والجوانتى.