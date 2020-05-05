استمرار أعمال تطهير الشوارع ومكافحة الحشرات بمدينتى بنى سويف والشيخ زايد

كلف المهندس أشرف عبد الرحمن رئيس جهاز مدينة بني سويف الجديدة، إدارة البيئة بالقيام بحملة رش مبيدات لمكافحة البعوض والذباب بالحي السكني الاول والثاني بالمدينة.ووجه رئيس الجهاز باستمرار الحملات تباعا لتشمل أنحاء المدينة كافة في إطار حرص جهاز المدينة على مكافحة الحشرات الطائرة للحد من انتشار الأوبئة والأمراض المعدية.وفي سياق آخر، واصل المهندس مصطفي فهمي رئيس جهاز مدينة الشيخ زايد أعمال التطهير والتعقيم للمبانى الخدمية والمصالح الحكومية بالمدينة للوقاية من خطر تفشي فيروس كورونا المستجد.واوضح رئيس الجهاز أنه تم اليوم تعقيم محطة مياه الشرب الشيخ زايد ومبنى الجهاز والمركز التكنولوجي لخدمة المواطنين والشهر العقاري، مشدد على ضرورة استمرار عملية التعقيم والتطهير المباني الخدمية بعد عودة العمل.