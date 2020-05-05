منظمة الأمن والتعاون الأوروبي تنتقد انتهاكات تركيا حرية الصحافة والإعلام

انتقدت منظمة الأمن والتعاون الأوروبي، اليوم الثلاثاء، الانتهاكات التي تمارسها تركيا بحق وسائل الإعلام.وأعرب ممثل منظمة الأمن والتعاون الأوروبي المعني بحرية الإعلام هارلم ديسير، في بيان، عن قلقه بشأن الحظر الذي فرضه المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون التركي على العديد من وسائل الإعلام في الأسابيع الأخيرة.وقال ديسير: "لاحظنا مؤخرًا تزايد الضغط على القنوات التليفزيونية الهامة في تركيا.. إنني قلق من القرارات التي اتخذها المجلس الأعلى للإذاعة والتليفزيون بتغريم وسائل الإعلام ومعاقبتها"، معتبرا أن هذه الإجراءات هي شكل إضافي من أشكال الضغط على الصحفيين ويمكن أن تضر بشدة بالتعددية الإعلامية وقدرة الصحفيين على الإبلاغ عن قضايا المصلحة العامة.وشدد على ضرورة بقاء وسائل الإعلام مستقلة ومحايدة وتعمل خالية من أي نوع من التأثير السياسي بما يتماشى مع أفضل الممارسات الدولية.