تامر أمين تعليقًا على زيادة عدد مصابي كورونا: «نفسي أكسر الموبايل»

علق الإعلامى تامر أمين، على الأعداد الخاصة بمصابي كورونا، قائلًا: إن الأعداد ارتفعت لأعلى معدل اليوم، موضحًا أن وزارة الصحة أعلنت عن إصابة 388 حالة إيجابية وهناك 16 حالة وفاة.وأضاف تامر أمين، خلال تقديمه برنامج "آخر النهار" المذاع على قناة النهار، أن هناك بعض المواطنين تستمع لـ أشياء غير صحيحة عن فيروس كورونا وتنشر أشياء غير صحيحة على صفحات فيسبوك.وتابع تامر أمين: نفسي أكسر الموبايل 300 حتة، عشان الناس بتدخل تنشر أى حاجة والباقى يصدقهم، والناس بتقول إن مصر وصلت لـ ذروة كورونا".ولفت تامر أمين إلى أن هناك بعض الأشخاص تقوم بعمل عزومات وحفلات ويحتفلون بالعيد من الآن.