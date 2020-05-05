محافظ دمياط تتفقد السوق الحضاري في رأس البر

قامت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، بجولة تفقدية، مساء اليوم الثلاثاء، بمدينة رأس البر، تفقدت خلالها الأعمال النهائية بالسوق الحضاري بشارع النيل الذي أنشأته المحافظة للقضاء على ظاهرتي العشوائية والباعة الجائلين، وحفاظًا على المظهر الحضاري الذي يتناسب مع مكانة المدينة، حيث تابعت أعمال تركيب بلاطات "الإنترلوك" وتوصيل الكهرباء وإنارة المحلات والممرات، كذلك ترميم السور المجاور للسوق ورفع كفاءته.ويتضمن السوق 5 باكيات بإجمالي 192 وحدة تشتمل أيضًا على دورات مياه وكافيتريا، بالإضافة إلى الجزء الإداري، وذكرت "عوض" أنه سيتم افتتاح السوق قريبًا فور تسكين الوحدات وفقا للبرنامج الزمني المحدد.وعلى جانب آخر، تابعت محافظ دمياط الموقف التنفيذي الحالي والأعمال الجارية بسوق 51، والذي تم توقيع البروتوكول بشأنه مع صندوق تطوير المناطق العشوائية خلال الأشهر الماضية، حيث يقع على مساحة 775 مترا مسطحا، بإجمالي 26 وحدة، كما ومن المقرر أن تبلغ تكلفة تطويره 4 ملايين جنيه.