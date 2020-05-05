«الوزراء» يكشف سبب تجاوز أعداد مصابي كورونا 7 آلاف

قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن زيادة أعداد المصابين بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19" ترجع إلى سببين، أولهما هو فترة التراكمات التي سبقت شهر رمضان الكريم، والثانى هو تراجع التزام المصريين بالإجراءات الاحترازية والطبية المعلن عنها.وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن الأسابيع الثلاثة الأولى لجائحة كورونا كان هناك التزام من المواطنين، ولكن خلال الفترة الحالية تراجع هذا الالتزام، وهذا سبب من أسباب زيادة أعداد الإصابات.وتابع المتحدث باسم مجلس الوزراء: "لا ننكر أن حجم التزام المصريين فى الشوارع قل بشكل ملموس عن فترة الأسابيع الثلاثة الأولى التى كان بها التزام.. كل ما الأرقام تزداد ندخل فى دوامة بسبب حجم أعداد الذين خالطوا المصابين".وأشار "سعد" إلى أن الإجراءات الطبية فى الفنادق ستكون مشددة أكثر مئات المرات من أى نشاط آخر، وتابع: "عندما قلنا بعودة الحياة لطبيعتها تدريجيًا قلنا بعودة منضبطة فى ظل إجراءات احترازية وطبية".