مقتل شاب في مشاجرة عنيفة بسبب فشل خطبة فتاة بالعياط

نشبت مشاجرة عنيفة بين عائلتين بمدينة العياط، انتهت بمقتل شاب إثر إصابته بطعنة نافذة، وألقت مباحث الجيزة القبض على ١١ متهما من طرفي المشاجرة، بينهم والدة القتيل وشقيقه.تلقى اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لأمن الجيزة، إخطارا بنشوب مشاجرة بقرية المتانيا بالعياط وسقوط قتيل، وانتقلت على الفور قوات الأمن برئاسة العميد علاء فتحي رئيس مباحث قطاع جنوب الجيزة، والمقدم مؤمن فرج رئيس مباحث العياط، وتم إلقاء القبض على ١١ متهما من الطرفين.وأفادت التحريات بأن شابا تقدم لخطبة فتاة منذ عام إلا أن الخطبة لم تكتمل، واليوم أثناء توجهه للإفطار بمنزل خاله بقرية الجملة في المتانيا بالعياط تجدد خلاف بينه وبين أسرة الفتاة، واستدعى كل منهما أنصاره ونشبت مشاجرة بين الطرفين انتهت بمقتل شقيقه بعد تسديد طعنة له.وتمكنت قوة أمنية، برئاسة الرائد إمام شعلان رئيس مباحث نقطة المتانيا، من ضبط ٨ متهمين من طرف الفتاة و٣ من عائلة القتيل، وتم تحرير محضر بالواقعة وأحيل للنيابة العامة للتحقيق.