أمير يوحنا يطلق مسابقة لاكتشاف المواهب خلال فترة الحظر

أطلق الدكتور أمير يوحنا الاستشاري النفسي وعضو المجلس الإكليريكي بالكنيسة القبطية الأرثوذكسية، مسابقة للأطفال بهدف اكتشاف مواهبهم.وقال يوحنا، في تصريح لـ"الدستور"، إن المسابقة تهدف لاكتشاف مواهب الأطفال واستغلال فترة حظر التجوال وتواجدهم بالمنزل، من خلال إرسال مقاطع فيديو تعرض مواهب المشاركين بها.وتابع: "تضمنت المسابقة تقديم مواهب مختلفة للأطفال مثل مواهب في الرسم والعزف والتمثيل، وتنافس خلالها عدد من مواهب الأطفال، وتم اختيار أفضل 3 طبقًا لتصويت على المسابقة بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك"، مؤكدًا أنها تهدف لاستغلال الأطفال لأوقاتهم خلال الوقت الحالي، ودعم مواهبهم.