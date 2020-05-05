سيارة رمته.. «التضامن» تنقذ مسنًا من الشارع ظهرت عليه أعراض كورونا

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي التعامل مع ما تم تداوله على مواقع التواصل الاجتماعي بوجود رجل مسن بلا مأوى يفترش الشارع بمساكن سوزان مبارك الدويقة المرحلة الرابعة، موضحة توجه الوحدة المتنقلة التابعة لبرنامج أطفال بلا مأوى لمنطقة البلاغ بعد التواصل مع المبلغة ومقابلتها.وأوضحت الوزارة، في بيان، أن الحالة غير قادرة على الحركة أو التحدث، وبسؤال الأشخاص المحيطين به والمتعاطفين معه أفادوا بأن الحالة أتت منذ شهر تقريبا، وأن هناك سيارة جلبته ورمته، واختفى فترة قبل شهر رمضان ثم ظهر مرة أخرى، كما أنه ظهر قبل يومين عار تماما، ما أزعج السكان والمحيطين به.وأضافت أنه تم الاتصال بمرفق الإسعاف وقام المسعفون بقياس الضغط والسكر، وأفادوا بأن الحالة جيدة من ناحية الوظائف الحيوية، وتم تحويله لمستشفى الحسين لإجراء الفحوصات اللازمة، إلى أنه لم يوافق على منح الوزارة أي تقارير عن الحالة، وأفاد بضرورة نقله لمستشفى الحميات بالعباسية لظهور كحة شديدة، وهو ما تم وأخذ مسحة تحليل فيروس كورونا وفي انتظار نتيجتها.وأردفت أنه حفاظا على الحالة من تواجدها فى الشارع، تم نقله وإيداعه بشكل مؤقت بدار نور الأمل لرعاية المسنين بحدائق القبة، مع أخذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة من وضعه داخل غرفة العزل الطبي بالدار، مؤكدة متابعة نتيجة المسحة مع مستشفى حميات العباسية، وحال كانت نتيجتها سلبية سيتم إيداع الحالة إحدى دور الرعاية الخاصة بكبار السن بلا مأوى التابعة للوزارة، وحال إيجابيتها، فسيتم اتخاذ ما يلزم من إجراءات نحو تقديم الخدمات الطبية للحالة بالتنسيق مع مستشفى حميات العباسية، إلى أن تستقر الحالة ويتم إيداعه إحدى دور الرعاية.