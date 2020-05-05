الفشني يجهش بالبكاء على الهواء خلال حديثه عن بطولات الشهيد المنسي

قال الفنان وائل الفشني، إنه تأثر بحديث أرملة الشهيد أحمد المنسي، عندما كانت تتحدث عن شهامته وأخلاقه عبر أحد القنوات، وتمنى وقتها أن يكون له عمل يجسد ذكرى هذا البطل، مردفا: "بكيت ولحد الآن أنا ببكي لأنني أحببت البطل بكل إخلاص".وتأثر "الفشني" خلال حواره ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، المذاع عبر القناة الأولى المصرية، وأجهش بالبكاء الشديد، على الهواء، مشيرا إلى أنه غنى "يا أمايا مت عشان أعيش"، من قلبه وبإخلاص للشهيد "المنسى".وتابع: "عندما سمعت عن المنسي أحببته جدا.. وبكيت عندما شاهدت زوجته تتحدث عنه وقلت دي مرات دكر".