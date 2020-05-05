«الديهي» عن وصول أحدث غواصة هجومية: هو ده الردع الحقيقي

هنأ الإعلامي نشأت الديهي، المصريين والقوات المسلحة بوصول الغواصة الهجومية الأحدث في العالم الغواصة "إس 43" إلى قاعدة الإسكندرية، وانضمامها إلى أسطول القوات البحرية المصرية؛ لتعلن القوات البحرية أنها على قدر التحديات، معقبًا: "مبروك لمصر".وأعرب "الديهي"، مقدم برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "TeN"، اليوم الثلاثاء، عن سعادته بوصول الغواصة، قائلًا: "هو ده الردع الحقيقي الذي تقوم به القوات المسلحة".واعتبر أن ذلك رسالة ردع لكل من تسول له نفسه الاقتراب من الحدود المصرية.