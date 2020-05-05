وزيرة الهجرة: الدولة نجحت في التعامل مع أزمة العالقين

قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة وشئون المصريين في الخارج، إن اليوم تم الإعلان عن نجاح الدولة المصرية فيما يتعلق بأزمة العالقين.وأضافت "مكرم"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن العالقين هم من سافروا بغرض زيارة أو رحلة علمية أو رحلة علاج أو سياحة والطلاب الذين تم إغلاق مدنهم الطلابية، وهؤلاء ليس لديهم مورد رزق في الخارج أو مكان للإقامة، وكان هناك مناشدات واستغاثات لعودتهم.وأوضحت وزيرة الهجرة أن الأزمة بدأت باستغاثة عدد من العمالة المصرية العالقين فى الداخل لعدم قدرتهم على العودة لعملهم بدول الخليج، ثم تطورت الأزمة لمخالفي الإقامة في دول الخليج، ومن ثم أزمة من تم انتهاء عقود عملهم بجانب الحالات الإنسانية.ولفتت إلى أنه تم تشكيل لجنة برئاسة رئيس الوزراء لبحث التعامل مع العالقين والتنسيق مع الدول الأخرى على هبوط الطائرات المصرية لنقل المصريين العالقين لوطنهم، وبحث الإجراءات الطبية لحمايتهم.وأكدت أن الرئيس السيسي يضع المواطن على رأس أولويات الدولة بغض النظر عن أي خسائر، مشيرة إلى أن اللجنة عرضت الجدول الزمنى لإعادة العالقين على رئيس الوزراء، ووافق عليه، مع تأكيده بتكثيف الرحلات لسرعة إعادة العالقين.ولفتت إلى أن مخالفي الإقامة بدولة الكويت كان لديهم أصوات عالية للعودة للوطن، وتم التنسيق مع دولة الكويت لإعادتهم، موجهة الشكر للكويت على تعاونها، موضحة أن هناك طائرتين عادتا من الكويت في الساعة السادسة من مساء اليوم وانتقلتا لأماكن العزل.وأشارت إلى أن هناك بعض المصريين تم إنهاء عقودهم في قطر، واللجنة عرضت بعض البدائل لنقلهم من دولة أخرى وسيتم تحديد سبل عودتهم خلال يومين، كما أن هناك كثيرا من الطلاب المصريين في تركيا يرغبون في العودة، وهناك تكليفات بإنهاء عودتهم لأرض الوطن.