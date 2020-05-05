إصابة نائب رئيس مركز القوصية بأسيوط بطلق ناري عقب تنفيذ قرار إزالة

أصيب نائب رئيس مركز ومدينة القوصية بطلق ناري بالكتف عقب انتهائه من تنفيذ حملة إزالة لمباني مخالفة بدائرة المركز.تلقى اللواء أسعد الذكير مدير أمن أسيوط، بلاغًا من شرطة النجدة، يفيد بورود بلاغ من رئاسة مركز ومدينة القوصية بإطلاق أعيرة نارية على حملة المركز التي كانت تقوم بتنفيذ قرارات إزالة مخالفة بقيادة المهندسة هويدا الشافعي رئيس مركز ومدينة القوصية، وفريق من مجلس المدينة بمنطقة غرب البلد، وإصابة "مصطفى. ع" نائب رئيس مجلس المدينة بطلق ناري.وانتقلت سيارات الشرطة والإسعاف إلى موقع البلاغ، وتم التقابل مع رئيس مجلس المدينة والموظفين وأخذ أقوالهم ونقل المصاب إلى المستشفى الجامعي لتلقي العلاج اللازم، وحرر محضر بذلك للعرض على النيابة، ويكثف ضباط المباحث عملهم لكشف الملابسات، والقبض على مرتكبي الجريمة ومن أطلقوا الأعيرة النارية على فريق عمل مجلس مدينة القوصية.وقالت المهندسة هويدا الشافعي: إننا قمنا بتنفيذ 9 حملات إزالة وعقب الانتهاء تحركنا بالسيارات في طريق العودة إلى مجلس المدينة، ولكننا فوجئنا بجرار زراعي بمنتصف الطريق، وأثناء مروره تم سماع صوت شديد وتوقعنا أنه انفجار إطار السيارة، ولكن أعقبته استغاثة أحد المساعدين وكان مصابا بطلق ناري بالكتف.