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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

مدحت سنجار: تدخل تركيا عسكريًا في ليبيا وسوريا مغامرة غير محسوبة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:43 م
مدحت سنجار
مدحت سنجار
رباب الأهواني
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قال مدحت سنجار، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي، إنه في العام الثاني للحرب السورية، قامت الحكومة التركية بدعم المنظمات الإسلامية، بهدف إقامة حكومة من الإخوان المسلمين على أرض سوريا، وساعدت هذه الحكومة الكثير من المنظمات على أرض سوريا، وداعش جاءت من هذه المنظمات.

وأضاف "سنجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن القوات الكردية أوقفت هذه المنظمات والإخوان وكان هذا جيدًا، ومنذ ذلك الوقت يحاول أردوغان التحكم في مدن أخرى في سوريا، وأن تكون له سلطة على الأراضي السورية.

وتابع أن الحكومة التركية تحاول تأجيج الحرب في سوريا، ولا تعمل حتى من أجل استعمار هذه الأراضي، مشددًا على أن الحرب في سوريا لو طالت يجب أن يكون هناك حوار مع الأكراد والممثلين الشرعيين في سوريا وفي المنطقة.

واعتبر أن تدخل تركيا عسكريًا في ليبيا وسوريا مغامرة غير محسوبة، معربًا عن رفضه التدخل العسكري في ليبيا وسوريا، مشددًا على أن حل هذه المشاكل يجب أن يكون بالشكل الدبلوماسي بعيدًا عن الصراعات، مؤكدًا أن حكومة أردوغان فوضوية وتخلق حروبًا فوضوية، فنحن مع الوسائل السلمية التي تنمى العلاقات بين الدول وضد القوة والعسكريين والأساليب غير السياسية التي تتبع.

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