ذهبت لزيارة مريض فخطفت طفلا لبيعه لـ«عاقر» بالقلوبية

أمرت نيابة الخانكة بالقليوبية، بإحالة سيدة قامت بخطف رضيع من داخل مستشفى بهدف بيعه لسيدة عاقر، لمحكمة الجنايات.وكشف أمر الإحالة أن المتهمة اعترفت بترددها لزيارة أحد أقاربها داخل المستشفى محل الواقعة، وحضر في ذهنها خطف طفل رضيع تصادف تواجده مع والدته بهدف بيعه لسيدة عاقر بمقابل مادي.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغا لقسم شرطة الخانكة يفيد باختطاف طفل من داخل مستشفى بدائرة القسم وباجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمة وضبطها وتم اقتيادها لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.