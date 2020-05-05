مدحت سنجار: «طالما أردوغان موجود لن يكون هناك سلام في المنطقة»

قال مدحت سنجار، رئيس حزب الشعوب الديمقراطي التركي: إننا دائمًا مع الحلول السياسية للمشاكل، ومستعدون للتباحث والمفاوضات في كل ما يخص الشأن التركي، مع أردوغان، ولكن الحكومة التابعة لأردوغان لا تريد حل المشكلات بالحلول السياسية، وتمارس سلطتها في التعامل مع المشكلات وتزيد من حدة توتر المعارضة.وأضاف "سنجار"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "بالورقة والقلم" تقديم الإعلامي نشأت الديهي المذاع عبر فضائية "TEN"، اليوم الثلاثاء، أن أردوغان لا يريد ديمقراطية ولا حرية في تركيا، ويريد أن يمنع حزبنا من العمل السياسي، ويعلم أننا لدينا قدرات هائلة فيما يتعلق بعلاقتنا مع الشعب.وتابع أن أردوغان لديه تحالف مع الشيوعيين الأتراك، وبعض الرجال الذين يعملون مع أردوغان ضد السياسة الكردية والأكراد أنفسهم، ولا يريدون إعطاء أي حقوق إنسان للأكراد، ولا يعطي فرصة للأكراد للحكم الذاتي في تركيا أو في عفرين في سوريا رغم أن هذه حقوق شرعية.وأردف أن الحكومة التركية وبتصرفاتها مع الأكراد في سوريا تريد فقط التحكم العسكري في الأكراد، معقبًا: "طالما أن أردوغان موجود لن يكون هناك سلام في المنطقة".