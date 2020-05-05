السيطرة على حريق محل زيوت بشارع البحر الأعظم في الجيزة





حقيقة اندلاع حريق في محطة بنزين بشارع البحر الأعظم

تلقت شرطة النجدة بلاغا يفيد باشتعال النيران في محل زيوت بشارع البحر الأعظم، وفور إخطار اللواء طارق مرزوق مساعد وزير الداخلية لقطاع أمن الجيزة، وجه بسرعة الدفع بسيارات الإطفاء المدعمة بخزانات المياه.



وعلى الفور انتقلت وحدات الحماية المدنية إلى موقع البلاغ، وتم السيطرة على الحريق وإخماده، وتجري الآن عمليات التبريد لمنع تجدد اشتعال النيران.



تحرر المحضر اللازم، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.

تمكنت قوات الحماية المدنية بالجيزة من السيطرة على حريق هائل في محل زيوت بشارع البحر الأعظم.وأكدت مصادر أن محطة البنزين بعيدة عن مكان الحريق.