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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الثقافة

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:37 م
يسري العزب
يسري العزب
نضال ممدوح
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نعي الناقد المترجم سيد إمام٬ رحيل الناقد والشاعر يسري العزب٬ والذي توفي اليوم الثلاثاء، عن عمر ناهز 73 عاما٬ قائلا: "كان شديد الحزن بسبب تحول شاعر العامية الموهوب الذي عقد عليه الأمل إلى نوع من الهذيان والهلوسة في شعره. كان تحول هذا الشاعر هو حديثنا المشترك كلما التقينا. كان يعتقد أن لشاعر العامية الذي يتحدث بلسان الجماعة الشعبية دور في التعبير عن روح هذه الجماعة ولبس خيانتها بالالتفات إلى أشكال يمكن أن ينوب فيها عنه شاعر الفصحي. فكل لغة تختار مداراتها المستمدة من تقاليدها وتواريخها المكنونة وطرائقها في التعبير وبلاغتها".

تابع "إمام" خلال منشوره عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك": "ظل يسري العزب مخلصًا للغة الجماعة الشعبية التي اتخذ منها أداة للتعبير عن وجدانها وأحلامها مستلهمًا معلميه الكبار بدءًا بابن عروس مرورًا ببيرم وبديع خيري، وامتدادًا لدوره المؤثر كمثقف عضوي لم يكتف بدور المنظر البرجوازي الساكن في الأدوار العليا. ما بفسر غرامة بالمقاهي والتجمعات الشعبية والتفاف الأجيال اللاحقة حوله كمثل وقدوة".
يسري العزب
سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية
يسري العزب
سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية

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