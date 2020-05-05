تعافي 4 حالات من كورونا بينهم 3 أطباء بـ«عزل قها»

أعلن مستشفى قها للعزل تعافي 4 حالات بينهم 3 أطباء من كورونا بعد سلبية عينات التحاليل الخاصة بهم مرتين متتاليتين.وأكد بيان للمستشفى على "فيسبوك": إن الأطباء المتعافين أصيبوا أثناء أداء واجبهم المهني والإنساني بمستشفى بنها الجامعي، وتم حجزهم بمستشفى قها للحجر الصحي حيث كانوا بين إخوتهم، وكان الجميع متعاطفا معهم ويترقب النتائج بحذر، حتى أتم الله فضله وكانت النهاية السعيدة.