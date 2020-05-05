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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:32 م
تحية كاريوكا
تحية كاريوكا
وائل توفيق
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قدم فايز حلاوة مسرحية "الثعلب فات" وانتقدت تصرفات وحياة "صلاح نصر" واستخدم النساء لعبة المخابرات وقابل صلاح نصر تحية كاريوكا وقال لها: "يظهر أنك كبرتي وخرفتي، تحبي تروحي المستشفى يا تحية؟!" وكسرت زججاة على طريقة فتوات روض الفرج وجرت حافية للشارع، فشكاها للمشير عبد الحكيم عامر وقال:"دي مفترسة، مش عارف الغوازي". هكذا تحدث الكاتب أشرف مصطفى توفيق عن أزمة "كاريوكا" مع صلاح نصر.
"عبد الناصر" وتحية كاريوكا
في رواية "البغل في الإبريق" استخدمت تحية كاريوكا مشاهد وعبارات مظاهرات الطلاب 1998، فوصل الأمر للرئيس جمال عبد الناصر، وفي حوارها مع الإعلامية نجوى إبراهيم:"إن جمال عبد الناصر بعد أنه وصل له تقرير مفصل قال:الراقصة بنت الكلب دي حتضيع اللي عملته في 17 سنة برواية". ومنعت الرواية، واستمرت المظاهرات، وذهبت تحية كاريوكا للطلبة المعتصمين بميدان التحرير بالطعام وسيناريو مسرحية "البغل في الإبريق".
تواصل معها وزير الداخلية شعراوي جمعة وقتها، وقال لها، إن الرئيس سافر للاتحاد السوفييتي وقال "راضوها"، ولم يتخذ قرار بالنسبة لك إلا بعد أن يعود، فحزنت تحية كاريوكا لأن الأمر بدأ وكأنها تستغل غياب "عبد الناصر" فقررت عدم فتح المسرحية إلا بعد عودته، وبعد عودته فتحت مسرحية "روبابيكيا".
بعد قيام ثورة 23 يوليو 1952قالت الفنانة تحية كاريوكا جملتها الشهيرة"ذهب فاروق وهايجي بعده فواريق" وهو الجملة التي زجت بها في السجن رفقة زوجها مصطفى كمال صدقي بعد اتهامهما بتنظيم تيار سياسي معاد للثورة، وأطلقت "كاريوكا" على نفسها في السجن لقب "عباس"، وعملت أثناء فترة الحبس في نشاط محو الأمية.
ونشر في الصحافة خبر عن محاولة حلمي رفلة تهريب الفنانة تحية كاريوكا من سجن الاستئناف، لكن المحكمة برئته ن التهمة، مما دعى الرئيس جمال عبد الناصر عن الاستفسار عن سبب حبس "كاريوكا" وتهمتها، وبعد علمه بتهمتها أمر بالإفراج عنها فورًا، وخرجت بعد مدة ثلاثة أشهر، وحصلت على براءة من تهمة التآمر لقلب نظام الحكم.
السادات وتحية كاريوكا
علاقة الفنانة تحية كاريوكا تحدث عنها الكاتب الصحفي محمد توفيق في حفل مناقشة كتاب "مذكرات كاريوكا" وقال أنها لم تساعد الرئيس "السادات" على الهرب أثناء حبسه إثر اتهامه باغتيال شخصية سياسية مهمة، وأشار إلى من ساعده أسرتها عن طريق إخفاء زوج اختها له أثناء ملاحقته في قضية الجاسوس الألماني.
وعندما التقت "كاريوكا" بالرئيس الراحل محمد أنور السادات أثناء تكريمه لها قال لها " عملت عند أهلك في فترة من فترات حياتي" فردت:"إنت استخبيت عندهم" فتساءل الفنان فريد شوقي:"كانوا بيدفعوله كويس؟"، فضحك "السادات" وقال:"كانوا ناس كرما".

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