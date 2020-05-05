سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

في تقرير لمجلة الشبكة اللبنانية، حكى الفنان فريد الأطرش أنه بعد إصابته بذبحة صدرية للمرة الثانية عام 1953، كان له في دار السينما فيلم "عهد الهوى" ووجه دعوى للرئيس جمال عبد الناصر ليكون الافتتاح تحت رعايته:"وقال في خطابه: "سيدي الرئيس.. من عادتي أن أحضر ليلة العرض الأول لأفلامي لكنى في هذه المرة مريض.. لذا أرجو أن تحضر "عهد الهوى" بدلًا منى وأن تحيى الجماهير نيابة عني.. وكان التوقيع: فريد الأطرش"، لكنه لم يحصل على وعد منه بسبب كثرة مشاغله.بمجرد علم الرئيس "عبد الناصر" بمرض "الأطرش" قبل اليوم المحدد لعرض الفيلم أرسل له ليعلمه بأنه سوف يحضر افتتاح الفيلم، يقول "الأطرش":"لقد كانت فرحتي كبيرة جدًا، رفعت معنوياتي وخطت بي سريعًا نحو الشفاء، لقد كرمني بأوسمة الدولة، أوسمة الفنون، ووسام الاستحقاق من الدرجة الأولى بعد عودتي إلى القاهرة".وحضر الرئيس جمال عبد الناصر ليلة افتتاح الفيلم بسينما ديانا رفقة المشير عبد الحكيم عامر في ملابسهم المدنية وفي نفس المقعد الذي اعتاد أن يجلس فيه الفنان فريد الأطرش.