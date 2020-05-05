الأنبا مارتيروس يُلقي عظة روحية «أونلاين»

ألقى الأنبا مارتيروس، أسقف كنائس شرق السكة الحديد، مساء اليوم، عظة روحية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين".ويواصل نيافته مشاركة أقباط الإيبارشية في لقاءات واجتماعات "أونلاين"، بشكل مستمر بهدف الدعم الروحي لهم خلال فترة تعليق الصلوات وإغلاق الكنائس للحد من التجمعات، ضمن الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، وفيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.