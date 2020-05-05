إحالة المتهمين بسرقة مخزن لبيع الأدوات الصحية بالمرج للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمين بسرقة مخزن لبيع الأدوات الصحية بالمرج للمحاكمة.وكشف أمر الإحالة عن أن المتهمين هم "تامر. ع"، و"يوسف. ش"، و"عمرو. ع"، عاطلون، وأقروا بارتكابهم واقعة سرقة مخزن لبيع الأدوات الصحية بمنطقة المرج بهدف بيعها في السوق السوداء.وكانت بداية الواقعة عندما ورد بلاغ لقسم شرطة المرج يفيد بسرقة مخزن للأدوات الصحية، وبالانتقال والفحص تبين صحة البلاغ، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمين وضبطهم واقتيادهم لقسم الشرطة، وأرشدوا عن مكان المسروقات، وحرر المحضر اللازم، وتولت النيابة التحقيق.