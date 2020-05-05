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رئيس التحرير التنفيذي
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أيام زمان

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:24 م
الكاتب الكبير خيري
الكاتب الكبير خيري شلبي
إيهاب مصطفى
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ذكر الكاتب الكبير خيري شلبي أنه حاول الانتحار قبل ذلك وأنقذه الشاعر الكبير مرسي جميل عزيز وذلك في كتابه "موسيقار الكلمة"، والذي صدر عن هيئة قصور الثقافة في تسعينيات القرن الماضي.

قال خيرى شلبى: فى صباح يوم كان المفروض فيه أن أموت بإرادتى واختيارى.. كنت قد ضقت بالحياة لأسباب كثيرة تضافرت فى وقت واحد، منها أسباب خاصة بشقاء الطفولة الخشنة القاسية، وأسباب ناتجة عن كثرة القراءة بغير منهج فى الفن والفلسفة والتصوف أقنعتنى كتب السحر الأصفر بعدم جدوى الحياة، فقررت الانتحار، وهكذا أحضرت زجاجة مليئة بصبغة اليود، واختفيت فى حجرة مهجورة ملحقة بمنزل القرية التى نعيش فيها.

يتابع شلبي: "أغلقت الأبواب كلها حتى لا يدركنى أحد، شربت الزجاجة دفعة واحدة، بينما كان مفعول اليود يسرى فى أحشائى كنار منصهرة، انفتح راديو الجيران، وانطلق صوت فيروز بألحان الأخوين رحبانى وكلمات مرسى جميل عزيز :

لم لا أحيا .. وظل الورد يحيا فى الشفاه
ونشيد البلبل الشادى .. حياة لهواه
لم لا أحيا .. وفى قلبى وفى عينى الحياة
سوف أحيا سوف أحيا
ويكمل شلبي :" لا أستطيع وصف مشاعرى لحظتها، أشرقت الدنيا فى عينى فجأة.. ثم بدا وكأن الكلمات تضمد جراحى وتزرع فىَّ الرغبة فى الحياة.

يا رفيقى ليس سرا .. أنا أيامى قليلة
ليس سرا إنما .. الأيام بسمات طويلة
إن أردت السر .. فسل عنه أزهار الخميلة
عمرها يوم .. وتحيا اليوم حتى منتهاه
سوف أحيا
حينئذ صرخت فى طلب النجاة والإنقاذ.

كانت هذه هي اللحظة التي تعرف فيها خيري شلبي على مرسي جميل عزيز، ومن وقتها أصبحت بينهما علاقة قوامها الصداقة والمحبة، وألف شلبي في عزيز كتابه "موسيقار الكلمة" والذي طبع بالهيئة العامة لقصور الثقافة ونفدت نسخه ولم تعاد طباعته بعد ذلك.

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