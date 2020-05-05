رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الثلاثاء 05 مايو 2020 الموافق 12 رمضان 1441
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محطة تل أبيب

مصادر فلسطينية: وفد حماس يصل القاهرة آخر الأسبوع لبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:22 م
وفد حماس
وفد حماس
سارة الشلقاني
طباعة
قالت مصادر فلسطينية إن وفدا من حركة حماس سيتوجه إلى مصر، نهاية الأسبوع الجاري، لعقد مناقشات حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.

في السياق ذاته، أجرى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، الأربعاء الماضي، مباحثات مع اللجنة الوزارية لشئون الأسرى والمفقودين حول المفاوضات مع حماس من أجل تبادل الأسرى.

وقال مسئولون إسرائيليون، في وقت سابق، إن مباحثات عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية تسير بشكل إيجابي.

وأكد المسئولون الإسرائيليون أن هناك تقدما محددا طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، رافضين توضيح ما هو هذا التقدم.

موضوعات متعلقة

الجيش الليبى يعلن حصيلة خسائر ميليشيات الوفاق في هجوم قاعدة الوطية

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

«توفى خلال تناوله الإفطار».. اللحظات الأخيرة فى حياة الطبلاوى

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

الصور

image description

محافظ أسيوط يتابع مشروعات «حياة كريمة» في أبوتيج (صور)

image description

صور ميدان التحرير اليوم

image description

«الرزق يحب الخفية».. «أسطول» بائع كنافة بدرجة نبطشي أفراح (صور)

image description

«أسيوط» تواصل تطهير المراكز والأحياء ضد كورونا (صور)

image description

الكنافة والقطائف وكورونا.. تقدمت الوقاية وتراجع الإقبال (فيديو)

الأكثر قراءة

أول ظهور لـ ابن هشام سليم المتحول جنسيًا (فيديو)

مصادر تكشف لـ«الدستور» تفاصيل محاولة الانقلاب على تميم

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

شامل العناصر.. بحث عن السياحة كامل pdf الصف الرابع الابتدائي و الصف الخامس الابتدائي

إنفوجراف

image description

8 نصائح قبل شراء ملابس العيد للوقاية من كورونا (إنفوجراف)

image description

لتنمية موارد الدولة.. رسوم جديدة على قطاع الرياضة (انفوجراف)

image description

حُرق فى 2011.. ترميم محاكم الجلاء (إنفوجراف)

image description

إرشادات لحماية المواطنين في المحاكم والشهر العقاري (إنفوجراف)

أيام زمان

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

سر الأمنية الأخيرة لـ فريد الأطرش في مرضه.. حققها جمال عبد الناصر

هكذا حاول خيري شلبي الانتحار بـ«اليود».. وأنقذته فيروز بطريقة غريبة

لعنة احتكار نصر محروس.. هكذا نجا تامر حسنى وشيرين من مصير بهاء سلطان

نجم الساعة

أسرار علاقة تحية كاريوكا بالرؤساء.. عبد الناصر أوصى بها خيرًا والسادات اختبأ عند أهلها

الصحة

إنتاج جهاز تنفس اصطناعى رخيص التكلفة باستخدام الـ3D

ارتفاع وفيات الأفارقة بسبب كورونا مقارنة بالبريطانيين

الفقر ونقص التأمين الصحي يؤثران على وظائف القلب

إجبار الأطقم الطبية الكينية على إعادة استخدام معدات صحية

منوعات

الآن.. رابط منصة Assessment.. تسجيل حضور الامتحان 2020 لطلاب أولى وتانية ثانوي

دراسة: 50% من الأمريكيين يعانون من مشكلات عقلية بسبب كورونا

بـ4000 قطعة خردة.. شاب يصنع أكبر مجسم فرعونى فى الشرق الأوسط (فيديو)

الصين تطلق نسخة تجريبية من سفينة فضاء مأهولة

مقالات الرأي
ثروت الخرباوي
انتصار أكتوبر في حياتي
منى رجب
حق الشهيد في يوم العبور العظيم
د.مينا بديع عبدالملك
الهوية الصادقة للكنيسة القبطية
ماجد حبته
شائعة أو نكتة انقلاب قطر
المزيد

الثقافة

الخوارزمية البشرية يطرح سؤال: هل للذكاء الاصطناعي أفكار؟

سيد إمام عن يسري العزب: ظل مخلصًا للغة الجماعة الشعبية

ناقد سينمائي: سلوى عثمان أيقونة «البرنس».. ومحمد رمضان «تائه»

محمود بدوي ناعيا يسري العزب: كان مصابا بحب الونس