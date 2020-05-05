مصادر فلسطينية: وفد حماس يصل القاهرة آخر الأسبوع لبحث صفقة تبادل أسرى مع إسرائيل

قالت مصادر فلسطينية إن وفدا من حركة حماس سيتوجه إلى مصر، نهاية الأسبوع الجاري، لعقد مناقشات حول صفقة تبادل الأسرى مع إسرائيل، حسبما أذاعت القناة الـ12 في تليفزيون الاحتلال الإسرائيلي.في السياق ذاته، أجرى بنيامين نتنياهو رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي المنتهية ولايته وزعيم حزب الليكود، الأربعاء الماضي، مباحثات مع اللجنة الوزارية لشئون الأسرى والمفقودين حول المفاوضات مع حماس من أجل تبادل الأسرى.وقال مسئولون إسرائيليون، في وقت سابق، إن مباحثات عقد صفقة تبادل أسرى مع حركة حماس الفلسطينية تسير بشكل إيجابي.وأكد المسئولون الإسرائيليون أن هناك تقدما محددا طرأ على مباحثات صفقة تبادل الأسرى مع حماس، رافضين توضيح ما هو هذا التقدم.