البابا فرنسيس يدعو المؤمنين بالأديان للصيام في 14 مايو لرفع الوباء

طالب قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، المؤمنين بالأديان حول العالم بالصيام مع إخوانهم المسلمين، الخميس المقبل ١٤ مايو، والاتحاد في الدعاء من أجل أن يرفع الله وباء كرورنا عن البشرية كلها.كان البابا فرنسيس قد قال إن الصلاة هي قيمة عالمية، فأرحب بدعوة اللجنة العليا للأخوة الإنسانية بأن يتحد المؤمنون من جميع الديانات روحيا يوم 14 مايو في يوم بالصلاة والصوم والأعمال الخيرية، للدعاء إلى الله أن يساعد البشرية في التغلب على جائحة الفيروس التاجي.جدير بالذكر أن اللجنة العليا للأخوة الإنسانية دعت المؤمنين، من جميع الطوائف الدينية، أن يكون يوم الخميس الموافق 14 مايو الجاري يومًا عالميًّا للصلاة من أجل الإنسانية، مناشِدةً القيادات الدينية وجموع الناس حول العالم بالاستجابة لهذا النداء الإنساني، والتوجه إلى الله عز وجل بصوتٍ واحدٍ، بأن يحفظَ البشرية ويوفقَها لتجاوز هذه الجائحة، وأن يُعيد إليها الأمنَ والاستقرارَ والصحة والنماء؛ ليصبحَ عالمنا- بعد انقضاء هذه الجائحة- أكثر إنسانيةً وأخوة من أي وقت مضى.