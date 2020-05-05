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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

«الوزراء»: خياران أمام العائدين من الخارج بشأن الحجر الصحي

الثلاثاء 05/مايو/2020 - 10:20 م
المستشار نادر سعد
المستشار نادر سعد
أحلام عبدالرحمن
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قال المستشار نادر سعد، المتحدث باسم مجلس الوزراء، إن المقيمين في معسكرات إيواء بدولة الكويت سيتم إعادتهم، وسيتم إعادة المصريين من دول أخرى على التوازي وسيكون هناك أكثر من مطار، مشيرا إلى أن المدن الجامعية أغلبها في مدن فيها مطارات، مما يتيح لنا استقبال العائدين في أكثر من مطار.

وأضاف "سعد"، خلال اتصال هاتفي ببرنامج "التاسعة"، الذي يقدمه الإعلامي وائل الإبراشي، عبر القناة الأولى المصرية، أن العائدين سيقضون العيد في مصر، لكن بعضهم سيكون أنهى العزل، والبعض الآخر سيقضيه في مصر أيضا لكن في الحجر الصحي.

ولفت إلى أنه في غضون 10 أيام سيتم الانتهاء من إعادة المصريين من الكويت، وسيتم وضعهم في 10 مدن جامعية جاهزة ومؤهلة لفترة الحجر الصحي، متابعا: "العائدون من الكويت اختاروا الإقامة في المدن الجامعية".

وأكد أن الدولة لن تدفع لأحد تكاليف الإقامة في فنادق الحجر الصحي للمصريين العائدين من الخارج، كون هناك خيار آخر وهو الإقامة في المدن الجامعية التي ستتحمل الدولة كافة النفقات بها.

وتابع: "لن يتكبد أي مصري عائد من الخارج ونزل بالمدن الجامعية مصروفات وستكون الإقامة كاملة على نفقة الدولة".

وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء أنه بدءا من الغد الأربعاء سيتم البدء في جدول الرحلات للمصريين بالكويت، مضيفا: "في غضون 10 أيام سيتم الانتهاء من إعادة المصريين العائدين من الكويت وغيرهم".

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