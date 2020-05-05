علي جمعة ينعي الشيخ الطبلاوي بكلمات مؤثرة
الثلاثاء 05/مايو/2020 - 09:37 م
أميرة العنانيطباعة
نعى مفتي الديار المصرية السابق الشيخ علي جمعة، فضيلة الشيخ محمد محمود الطبلاوى، نقيب قراء ومحفظي القرآن الكريم، الذي وافته المنيَّة عن عمر ناهز 86 عامًا، قائلا: {إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ}.
واستشهد بما قاله رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رءوسًا جهّالًا، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
وقال ابن مسعود: «موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار».
وأنهى تصريحه، قائلا: «نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».
واستشهد بما قاله رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يُبقِ عالمًا، اتخذ الناس رءوسًا جهّالًا، فَسُئلوا، فأفتَوا بغير علم، فضلوا وأضلوا».
وقال ابن مسعود: «موت العالم ثلمة لا يسدها شيء ما اختلف الليل والنهار».
وأنهى تصريحه، قائلا: «نسأل الله العظيم رب العرش العظيم أن يتغمد الفقيد بواسع رحمته وأن يسكنه فسيح جناته وأن يلهم أهله وذويه جميل الصبر والسلوان».