الأنبا إسحق يلقي عظة روحية بالأسبوع الثاني من الخماسين المقدسة

ألقى الأنبا إسحق أسقف الكنيسة القبطية الأرثوذكسية بطما، وتوابعها عظة روحية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين" دون حضور من الأقباط بالأسبوع الثاني من فترة الخماسين المقدسة.وتواصل الإيبارشية بث عظات روحية، وفقرات الأنشطة الكنسية عبر تقنية البث المباشر "أونلاين"، في إطار حرصها للدعم الروحي للأقباط خلال فترة تعليق الصلوات للحد من التجمعات.وبدأت الكنيسة القبطية الأرثوذكسية، فترة الخماسين المقدسة عند الأقباط، وتأتي عقب عيد القيامة المجيد مباشرةً وترتبط عند الأقباط بمظاهر فرح خاصة.وتعتبر فترة الخماسين المقدسة هي الفترة الأكثر فرحًا عند الأقباط، ففيها يمتنعون عن الصوم تمامًا، حيث من المعتاد أن يصوم الأقباط أسبوعيًّا يومي الأربعاء والجمعة، إلا أن هذه الفترة استثنائية.