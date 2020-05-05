إستونيا تعتزم السماح بإعادة فتح مراكز التسوق في 11 مايو

أعلنت الحكومة في إستونيا، اليوم الثلاثاء، أن البلاد بصدد تخفيف القيود المفروضة لاحتواء فيروس كورونا المستجد، وتعتزم السماح بإعادة فتح مراكز التسوق في 11 مايو، تماشيا مع اقتراح وزير الاقتصاد تافي آس.وقد يتم إعادة فتح مراكز التسوق لكنها ستخضع لقواعد صارمة. ويمكن إعادة فتح المتاجر وشركات ومنافذ تقديم الخدمات، وكذلك المطاعم والمقاهي في مراكز التسوق، ولا تزال المرافق الترفيهية للأطفال مغلقة، وكذلك دور السينما ومراكز البولينج.ويجب على المتسوقين ارتداء أقنعة واقية للوجه أو تغطية أفواههم وأنوفهم داخل المتاجر. كما أنهم مدعوون لاتباع قاعدة كل اثنين معا، حيث يمكن للمتسوقين الدخول في ثنائيات ولا بد أن يحافظوا على الابتعاد مسافة مترين عن الأشخاص الآخرين.ويهدف رفع إجراءات الإغلاق المفروضة منذ مارس إلى دعم الاقتصاد، وقال وزير الاقتصاد تافي آس: "إن تخفيف القيود سيساعد في ضمان حصول العاملين في مراكز التسوق على رواتبهم، وكما هو الحال في المجالات المرتبطة بها مثل تجار الجملة، والخدمات والنقل".وسجلت إستونيا، التي يبلغ تعداد سكانها 3. 1 مليون نسمة، 1711 حالة إصابة بالفيروس، و55 حالة وفاة.كانت الحكومة فرضت حالة الطوارئ التي تم تمديدها حتى 17 مايو.